臨近重陽節，台中市政府於本月15日起發放65歲以上長者的重陽敬老金。日前大里十九甲區的立仁里、立德里及新仁里發放重陽敬老金，霧峰警分局十九甲派出所員警偕同警察志工隊，在活動中心協助護鈔、防搶勤務，同時向長輩們宣導防詐騙觀念。

重陽敬老金由本月15日起發放至10月4日止，大里十九甲地區的立仁里、立德里及新仁里累計有2391位長輩，發禮金時活動中心外滿滿人潮，排隊等候領取。霧峰警分局十九甲派出所員警於與警察志工隊，一邊協助護鈔、防搶勤務，更趁此機會進行防詐、防竊等犯罪預防及交通安全宣導。

十九甲派出所劉姓員警表示，平時都會跟阿公、阿嬤等家中長輩宣導反詐騙和交通用路觀念，讓長輩們了解詐騙集團慣用術語手法及日常防竊小常識，提升他們的警覺心；此外，也會和長輩們進行交通安全宣導，培養長輩遵守交通安全。現在長輩出外跟朋友聊天，都會幫忙宣傳相關知識。

劉員指出，不少長者是獨居或是白天獨自在家，容易接到詐騙電話成為被騙對象。根據警政署統計，111年1至8月份所發生的詐欺案件共有1萬8778件，60歲以上長者就占將近4千人，其中又以假冒親友「猜猜我是誰」之詐騙手法比例最高。

霧峰分局長李建興表示，針對詐騙集團詐騙手法，應提高警覺，切勿輕易聽從指示匯款，平日應多注意周遭人、事、物，避免成為詐騙集團眼中的肥羊，另應養成良好交通習慣，建立正確交通安全觀念，確實遵守交通法規，進而提升交通安全，以期全民能共同建構打擊詐騙及友善用路安全的優良環境。