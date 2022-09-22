尹錫悅大膽在鏡頭前稱呼美國會議員為「那些傢伙」

韓國保守派總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)自5月上任以來，施政支持率降至24%新低，對此本人表示並不會執著於這些數據。然而，爭議性風波不斷，如今又傳出遠赴紐約出席聯合國大會時，前腳才跟拜登合照握手，下秒卻大膽在鏡頭前稱呼美國會議員為「那些傢伙」(兔崽子)，因為這句話在國內掀起撻伐，直呼「根本是外交災難」、「丟臉丟到國外」。

<충격적입니다>



국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나? pic.twitter.com/NvmljKH24m — 돌아온 코난 (@schema35943103) September 22, 2022

根據《韓國先驅報》(The Korea Herald)報導，南韓總統尹錫悅21日赴紐約出席「第7屆全球基金再補足會議」（Global Fund Seventh Replenishment Conference），同時會見美國總統拜登。

尹總統辦公室表示，面對北韓威脅逐步擴大，兩位總統先生約47秒的談話，討論了穩定金融、加強合作以遏止北方武器的野心。拜登回應稱「很清楚這些擔憂」，希望兩國能持續協商。

影片可以看到，尹錫悅才剛下臺就告訴身邊幕僚，「如果那群兔崽子沒能讓它通過，拜登那張該死的臉該往哪擺？」