女星陳喬恩外型亮麗、作風直率，早年擔任行腳節目《中國那麼大》主持人，進入戲劇圈主演作品《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》收視紀錄履創佳績，後到大陸拍戲，多部作品叫好叫座，被譽為「偶像劇女王」，近年她將重心回歸生活，透露自己旅遊回家卻看到包裹堆成一座小山，連可以落腳的地方都沒有，驚人的是這只是購買物品的一半。

陳喬恩今（22日）透過Instagram限時動態上傳搭電梯到家的影片，只見她一開門，目光所及全是大大小小的包裹，這些包裹堆起來幾乎看不到可以落腳的地方，開門那一瞬間陳喬恩也傻眼，無奈苦笑：「Oh My God！我該怎麼回家，我的快遞，怎麼辦啊！」她表示這情景是因為旅遊在外沒事就上網購物，終於回到家就變成現在這樣。

她拍下友人努力穿過包裹的畫面，事後曬出完整包裹圖，直呼：「被威脅要卸載購物app了啦」，不過她透露這只是買的東西一半的量，可見消費能力相當驚人。

陳喬恩家門整個被擋住，請人幫忙開門時對方還要穿越包裹山。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

喜歡購物的陳喬恩不止網購，在街上看到想要買的東西也會駐足觀看，近日曬出的vlog中，陳喬恩在一家店門口觀察，她看著店內鞋櫃，沒過多久就被旁人詢問：「小姐，你是要買鞋嗎？」沒想到抬頭一看是家瑜珈館，陳喬恩看的鞋櫃是給客人們放鞋的地方，讓陳喬恩直呼：「不好意思，想買鞋想瘋了」，迷糊舉動讓同行友人笑到不行。