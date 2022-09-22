美國聯準會（Fed）今（22日）凌晨宣布再升息3碼，台灣央行也跟進宣布升息半碼，對此，行政院表示，尊重央行權責，但經考量升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，為減輕部分民眾貸款負擔，政府將提供勞工紓困貸款因升息增加之負擔由政府全額補貼，而相關政策貸款也將依既有貸款規定繼續提供補貼。

行政院表示，由於俄烏戰爭、中國大陸防疫清零政策等因素，持續影響供應鏈活動及能源等大宗商品價格變動，全球通膨壓力仍高。美國聯準會今年3至7月間已4次宣布升息，政府部門先前均已妥為因應，包括平穩民生物價，以及採取加薪、減負擔、增福利等措施，故對台灣經濟衝擊相對小。

行政院表示，央行決議宣布升息半碼，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定，尊重央行權責。勞工紓困貸款因升息增加之負擔由政府全額補貼，勞動部2020年及2021年開辦勞工紓困貸款，每人貸款最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息，2020年及2021年共計核撥159萬件。

申辦紓困貸款之勞工屬經濟相對弱勢族群，故由政府補貼勞工在貸款期間三年內，因央行升息致貸款利率調升，政府將全額補貼勞工增加的利息，由勞動部紓困振興特別預算剩餘款支應。

行政院表示，相關政策貸款項目不受升息影響，仍由政府繼續補貼，青年創業及啟動金貸款：貸款金額100萬以下，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額由政府全額吸收，申貸業者未受影響。

就學貸款部分，考量在學學生尚無經濟能力，目前有93％申貸學生（家庭年所得於114萬元以下）在學期間無須負擔利息，另7％就學貸款學生需自行負擔半額或全額之利息。此次升息教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。畢業後還款者如申請緩繳本息，緩繳期間利息亦由政府全額吸收。

行政院表示，紓困振興貸款部分，經濟部主管之紓困振興貸款，包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，係依郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，惟須受限每家公司的補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬）。

此外，財政部的「青年安心成家購屋貸款」，於今年3月央行升息時，已協調公股行庫自行吸收半碼（0.125％），將續維持今年3月補貼利率至年底。內政部政策性房貸已享有優惠貸款利率，且今年3月央行升息時，已由內政部住宅基金吸收半碼（0.125％），將續維持補貼利率至今年底。