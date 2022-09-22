國民黨立院黨團書記長李德維等21日到台北地檢署告發陳時中涉嫌瀆職罪，國民黨立委賴士葆也站在同一陣線指出，不願意公布真相，同時又指責別人抹黑污衊，這是鬼打架的邏輯！

國民黨認為參選台北市長的前衛福部長陳時中，擔任「中央流行疫情指揮中心」指揮官期間，對民間採購疫苗一再刁難，還將採購合約封存30年，並在立法院調閱資料時將合約重要內容「塗黑遮蔽」，甚至被質疑有70億元價差，國民黨立院黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷、立委游毓蘭（葉毓蘭），21日到台北地檢署告發陳時中涉嫌瀆職罪，希望透過司法途逕還給民眾疫苗採購的真相。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨批，陳時中對於側翼惡意抹紅、抹黑慈濟團體都不發一語，對民眾真正關心的公共議題包括疫苗採購等，卻是「見笑轉生氣」。

國民黨立委賴士葆在臉書指出，為什麼全世界採購疫苗的價格都可以公開，唯獨台灣要封存到2051年才解密？明明是黑箱作業遮掩真相，還要扭曲美化成保存真相，這樣瞎扯的愚民政策真的是夠了。30年後，檯面上的掌權者都走入歷史了才解密，保存真相的意義何在？

賴士葆痛批，不願意公布真相，同時又指責抹黑污衊，這是鬼打架的邏輯。