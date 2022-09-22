繼安達產險之後，南山產險也推出新的海外旅綜險─「金平安pro」專案，南山產險表示，該海外旅綜險是針對業務員通路的商品，目前尚不能網路投保，另法定傳染病理賠也不在該保單理賠範圍內。

南山產險表示，該公司新推出的海外旅行綜險─「金平安pro」專案中的海外突發疾病醫療附加保險是依中華民國傳染病防治法第三條規定所稱之傳染病為除外責任，個人旅行不便綜合保險則是依世界衛生組織及中華民國傳染病防治法第三條規定所稱之傳染病為除外責任，因此，新冠肺炎、猴痘……等均不在理賠範圍內。

南山產險「金平安pro」專案中承保個人旅行平保險及不便險，不便險中包括海外疾病住院診療、託運行李因航空業失誤，超過6小時才理賠，行李損失（2次為限）以及因般空業員工罷工導致旅程取消、班機延誤4小時以上（2次為限），旅行文件損失，還有旅程中不慎弄壞店家物品時都有理賠等等。

截至目前為止，在國內產險業者仍只有安達產險的海外旅行平安險的海外突發疾病有承保法定傳染病，也有提供網路投保。