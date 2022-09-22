國民黨醫療委員會今（22）日發新聞稿指出，如果盧秀燕的施政滿意度真如某雜誌民調屬於後段班，那蔡其昌可以直接發表勝選宣言了，也不需要選得如此焦頭爛額、訴求少輸為贏，蔡英文也不用再眼紅盧秀燕的高人氣而頻頻放砲失言，受各界撻伐。

國民黨醫療委員會表示，盧秀燕上任後，沉寂的臺中市政逐步改頭換面、持續注入活水，如今稱臺中是臺灣模範都市的典範也不為過，看看這幾年，臺北市民紛紛移居臺中、各大企業積極在臺中設廠投資、各家媒體民調的遙遙領先，都是對盧秀燕市政滿意度的最大肯定，只要走訪臺中街頭問問市民的感受，就知道媽媽市長有多麼深得人心。

國民黨醫療委員會表示直言，蔡政府為何如此懼怕盧秀燕？因為媽媽市長不打政治口水，不做政治煙花秀，她是實打實地與中央政府比拚「城市治理」，別說是蔡其昌，就連蔡英文親自參選臺中市長，雙方差距恐怕一樣非常可觀，正因如此，民進黨勢必要透過各種手段來打擊這位「超級政治明星」，從近期各種惡意操作的政治議題，乃至令市民閃瞎眼睛的浮誇民調操作，都不難看見政治黑手的斧鑿斑斑。

國民黨醫療委員會表示披露，盧秀燕上任後，在中央刻意限縮分配給臺中資源的情況下，依然能在逆境中做到：防疫成效全國第一名、長期照顧覆蓋率全國第一名、興建合宜住宅全國第一名、道路燙平效率全國第一名、打造綠色城市全國第一名、發展運動友善城市第一名、建置大型社福機構品質全國第一名、水利建設河川治理全國第一名、改善空氣品質能力全國第一名、招商投資全國第一名、創造就業機會第一名…等等傲人成績，參考數月前的統計數據，媽媽市長上任迄今，累計投資總額已突破1兆311億元，其中經濟部「投資臺灣三大方案」中，臺中家數竟達到夢幻的241家，高居全國第一，為臺中市民創造了超過2萬1千個就業機會，而這樣驚人的魔幻數據，還在持續攀升中，本會認為，盧秀燕這樣的政績表現，對比中央施政的無能與失能，高下立判！

此外，盧秀燕的溫柔體貼，以及發自內心對市民的照顧與關懷，對照蔡英文的冰冷無情，連重要災防會議都難上心的態度，更是直戳蔡英文的缺陷要害，無怪乎近期要下重手打擊媽媽市長。

國民黨醫療委員會高度讚揚盧秀燕在疫情期間的優異表現，她的能力與成績，絕對經得起考驗，路遙知馬力，對手的抹黑打壓，市民都看在眼裡，也會在這次大選時，用選票證明一切！