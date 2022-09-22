大陸男子發現幾千斤的魚苗瞬間少太多，一抽乾養殖池的水竟見50公斤巨蟒。（翻攝自微博）

辛苦養的魚餵了蟒蛇！大陸黑龍江省哈爾濱市有男子承租了一區養殖池，他先是放了幾千公斤的魚苗入養殖池內，豈料，他後來發現僅剩一些小鯽魚，於是要將養殖池的水抽乾，沒想到，竟然發現了一條50公斤大蟒蛇，他後來也與員工一起將該蟒蛇制伏；網友非常吃驚，但也質疑東北這麼冷，該蟒蛇疑似是被放生。

綜合陸媒報導，男子發現承租的養殖池有些異常，由於先前放了1500公斤至2000公斤的魚苗，後來一看只剩下一些小鯽魚，但卻看見一條「超長黑魚影」在晃動，於是男子便將該養殖池的水抽乾，要了解養殖池內究竟發生的什麼事。

50公斤巨蟒後來送去將關鑑定，確認是大陸2級保育類的紅尾蚺。（翻攝自微博）

不料，該男在抽水的過程中，驚聞附近草叢有「沙沙沙」的聲響，他靠近一看驚呆，沒想到是一條重達50公斤的巨蛇，當場嚇翻，不過，他決定和巨蛇博鬥，正當他要將巨蛇拖回岸上時，卻慘遭纏繞，所幸其他員工趕緊來幫忙，才將此巨蛇制伏；此巨蛇後來送去相關單位鑑定後，該巨蛇是紅尾蚺，屬於二級保護動物。

該事件曝光後，網友紛紛傻眼表示「魚塘變食堂」、「一百斤的蟒吃了幾千斤的魚？」、「是不是外來種？」、「辛苦養的魚餵了蟒蛇」、「外來種怎麼通過海關的？」、「東北這麼冷有大蟒蛇？」、「哈爾濱能有蟒蛇？肯定又是放生的」、「黑龍江有蟒蛇怎麼過冬」。有名網友則表示「黑龍江沒有蟒蛇，這種紅尾蚺通常生活在熱帶地區，懷疑遭人放生」。