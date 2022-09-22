民進黨新北市長參選人林佳龍批新北環境民調吊車尾，環保局長程大維今回擊表示，「數字也能看錯？是不用心活在平行時空？還是刻意誤導？」，新北市環境除獲頒行政院環保署全國清淨家園考核評比特優，2022天下雜誌幸福城市大調查「環境力指標」及2021遠見雜誌縣市總體競爭力大調查「環保與環境品質指標」也都是六都第2，籲林莫以選舉口水抹煞基層付出。

程大維表示，綜觀新北市近年來環保相關指標民調都是六都中的優等生，並非林佳龍眼花下的吊車尾，包括天下雜誌的幸福城市大調查中，環境力指標2021、2022皆為第2名；而遠見雜誌的縣市總體競爭力大調查中，環保與環境品質指標2020為第1名、2021為第2名，2022尚未公布。

另外今周刊2021永續城市調查中亦獲得永續城市特優獎，亦獲台灣永續能源研究基金會頒發2022亞太永續行動「宜居城市獎」最高榮譽「Outstanding City」。

程大維說，反觀林佳龍執政時期的台中市環境力，不論是天下或遠見雜誌的民調都是末段班，奉勸林佳龍還是先勤勉檢討自己過去的績效再說，不要經常活在自照魔鏡的美麗幻象中。

程大維強調，新北市全方位推動各項環保政策，包括「里環境認證」、｢環境大整頓｣、「公廁金質獎」、｢社區防蚊師培訓｣及「黃金資收站」等，更有多達30項的全國首創作為，包括Smart air空品監測平台、淨海合作社、AI辨識裁處噪音車、節能E好宅等，近3年來就獲得中央及各界肯定共47項榮耀。在環境維護上，除有清潔隊員、里長，更有環保志義工共同努力，才得以連續10年蟬聯行政院環保署辦理的全國清淨家園考核，俗稱「最乾淨城市考核」評比大滿貫。

在河川治理方面，2030年要達到淡水河恢復「水之呼吸」的願景，透過「新北市河川流域治理平台」，整合水利、環保及其他局處、區公所等19個機關，2年間改善易積淹水61處，並以「源頭管理、因地制宜」方式針對湳仔溝、貴子坑溪、瓦磘溝等超過16條河川對症下藥，佐以環保局「天羅地網」全方位打擊水污染，淡水河水質已有顯著改善成果，嚴重汙染比例已於今年減半，2030年達成全數脫離嚴重汙染之大河願景。