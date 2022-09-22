《爭鋒相辯》是鄭麗媛第3度接演的律政劇，透露自己就是無法抗拒這種題材 。（Disney＋提供）

李奎炯與律政題材也相當熟悉，但這次在《爭鋒相辯》中首度扮演律師 。（Disney＋提供）

改編自真實事件的Disney＋最新韓劇《爭鋒相辯》，從一位公設辯護人的視角展開這段精彩絕倫的故事，找來鄭麗媛搭檔李奎炯，前者飾演為了成功不擇手段的狠毒律師「盧昔意」，後者則飾演一旦投入就會緊咬不放的怪咖律師「左時白」，2位個性截然不同的律師，因緣際會下遇到將對他們的案件造成極大影響的陰謀，因此被迫攜手合作，並於法庭上揭開真相。2人昨（21日）與鄭進永、導演姜敏九出席首爾記者會，分享拍攝趣事。

該劇也是鄭麗媛繼《魔女的法庭》、《檢察官內傳》後，第3度接演的律政劇，她笑說，本來看到又是法院相關，覺得應該要推掉，沒想到劇本讓她愈看愈著迷，「沒辦法，我就是這麼愛這種題材」，不忘分享背台詞的秘訣，笑說：「真的就是一字一句地背下來，沒有其他方法。我把台詞寫在手掌大小的卡片上隨身攜帶，吃飯或是走路時就會拿出來看看。」李奎炯則表示自己跟法院關聯的職業也做了不少，除了在《證人》、《秘密森林》中演過檢察官，又在《機智牢房生活》被關過，所以也相當熟悉，他同樣會把很長的獨白台詞截圖在手機裡，一有空就拿出來看。

導演姜敏九大讚鄭麗媛是現場的開心果，「我合作過的演員裡面沒有一個人像她這樣，性格相當爽朗之餘，還很照顧每位工作人員，讓我印象相當深刻」，並透露在拍攝的半年中，從未皺過眉頭，「不論是誰看到她都生氣不起來」，李奎炯聽到後立刻跳出來爆料：「鄭麗媛每天上工時，總會偷喝我的咖啡，說這樣才算一天的開始，整天的心情才會很愉快，情緒高漲的話，才能一直臉上掛著笑容。」鄭麗媛便笑曝：「有天我忘記帶咖啡，便拿了奎炯的來喝，發現實在太好喝了，也因此變成一種習慣，到現場都會先喝一口，還不知道為何每天都會非常期待。」

《爭鋒相辯》已在Disney＋上線前2集，之後每周三上架2集。