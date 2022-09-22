于美人今（22日）出席公益活動，談到金鐘獎，她直言沒有入圍，所以沒有特別關心，但主持12年的《超級紅人榜》開播至今無緣敲鐘，她笑著形容入圍紀錄「完美如暇」，坦言一開始會覺得有點可惜，但後面會有種「人不知而不慍」的境界，「我知道我自己價值在哪裡，如果我沒有價值怎麼能在市場存活，在市場存活也是我們對自己的肯定。」

于美人透露節目前7年都有準備紅毯禮服，但期望屢屢落空，等到第10年就完全不抱持期待，不過，工作人員仍有期待，每年也都報名金鐘，也會做些特別的設計，希望有天能獲評審肯定，其實非常肯定金鐘獎的價值，也笑說：「我們這樣的份量，就是等終身成就獎。」

此外，于美人14年前突發奇想，認為做公益也要吃好的，於是找了幾位好朋友成立「做好事小組」，再尋找最好吃的甜點來義賣募款。今年特別邀請Miss V Bakery推出招牌鐡盒餅乾獻愛心。