台中大遠百今（22日）起正式迎戰周年慶，並打造專屬直播打卡間，不定期開播與消費者分享獨家超高人氣話題新品，希望線上線下人潮共伴效應，衝出超高買氣。

即起至10月11日台中大遠百周年慶期間，百貨服飾累計5000元送500元，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2000元送200元、10月3日前單筆1萬元再送200元；10月3日前國際精品單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆1萬元送1000元；大家電指定專櫃單筆1萬元送1000元；針對珠寶黃金區加碼單櫃累計15萬元送1500元、35萬元送5000元等，促銷大手筆回饋達18%。

台中大遠百並引進許多高端新櫃，如西裝品牌ZEGNA、瑞士製表品牌Jaeger-LeCoultre、法國頂級珠腕表品牌BOUCHERON、世界最悠久鐘表製造商VACHERON CONSTANTIN等國際品牌，打造「精名品頂級殿堂」，且舉辦多場品牌鑑賞、茶會與年度回饋。

本次化妝品區則主打VIP彩妝保養品，推出超值精選組合，以買大送多、以量制價顯CP值，每日也推出限定搶購組合，看好促銷利多經濟帶動買氣，特惠組備貨量也較往年翻倍成長。