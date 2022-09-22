Podcast節目《哇靠有事嗎》日前邀來《全明星運動會4》帥哥群，本集率先登場紅隊「炘浦陞」的于成炘、夏浦洋、張家陞，三人 除了在節目中放送肌肉、渾圓胸肌，還比誰的同性緣比較好？出身自《原子少年》火星的 夏浦洋說：「我大學4年只有男生跟我示愛。」

長得帥、體能好的男生是否較受女生歡迎？從小練了十一年田徑的張家陞說 ：「我同性緣比較好，我還上過Dcard的彩虹版。」他在主持人吳小帽、阿平面前秀出體脂只有6％的薄片肌，好身材獲得認證。183公分、體重只有58公斤的夏浦洋，體脂更是低到驚人，只有3％。

夏浦洋卻說：「體脂太低，有碰撞的話很容易受傷。」體力好到被隊員形容為不斷電電池的夏浦洋，對於自己的異性緣很哀怨，因為大學四年只有男生跟他告白，勾著他的腰說：「我喜歡你，你願意跟我在一起嗎？」

他們在節目尾聲，主持人意外發現「炘浦陞」三人的手掌都很大，眾人聊到最後大歪樓聊起手指長度、寬度和重要部位的關聯性，互動逗趣。