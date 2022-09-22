九州鬆餅瓦芙。（九州鬆餅瓦芙提供）

九州鬆餅瓦芙。（九州鬆餅瓦芙提供）

日本甜點美食總是在各國引起全球老饕的關注及朝聖，下半年在日本擁有超高人氣的鬆餅品牌「日本九州鬆餅｣，其集團此次的新品牌「九州鬆餅瓦芙」，看準地靈人傑的台灣台北開設海外第一間門店。同時也推出嶄新TOGO的販售方式，結合目前現代人的生活型態，讓更多喜愛想品嚐九州鬆餅的老饕們，有更多品嚐美味的選擇及完善的服務。店鋪將呈現「榕錦時光｣的概念，將日式鄉村的風格，帶入純樸簡約的風格，就如同體現九州鬆餅瓦芙一直追求的宗旨，以100％最天然的素材帶給所有顧客們，感受溫馨且放鬆的享受空間，及完美的療癒時光。

日本九州的農作產物相當豐饒，當地種植產出的小麥及豐富風味的雜穀極具特色，加上有了在地農民的用心，物料皆使用100％天然食材。包含九州在地7大縣市所產出的小麥粉、福岡紅糯米、佐賀胚芽押麥、長崎糯黍、熊本紫米、鹿兒島粳米以及宮崎發芽玄米…等天然食材，不添加乳化劑、香料、加工澱粉，將七種穀粉融入鬆餅裡面充滿鬆軟Q彈口感，打造極具當地特色的鬆餅粉，增添風味和濃厚感、口感富有層次。

好吃的甜點總是能促進腦中產生快樂激素帶來愉悅感，為了讓顧客能獲得身心靈全方位感受，此次的新品牌「九州鬆餅瓦芙」，堅持選用全球知名上等原料。店鋪人員手工用心揉製麵糰，悉心製作出每一個表皮酥脆、內層扎實的鬆餅，不僅口感Q彈，並研發出多元化且具有特色的口味，給顧客帶來多種風味選擇。除了經典七穀原味，以及人氣醇茶口味，更採用頂級法國法芙娜巧克力，推出鮮明濃郁且具多層次口感 「極濃殿堂級」 瓦芙口味，期望滿足更多不同的族群，讓大家在一口咬下瓦芙的同時，都可以展露出幸福愉悅的微笑。