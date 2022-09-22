徐偉然（左起）、小薰、莊凱勛、夏浦洋演一家人。（東森提供）

華星童和劉修甫飾演超虐心母子檔。（東森提供）

《額外旅程》今舉行記者會，演員群和導演朱峰、原著作者黃健予一同出席。（東森提供）

金鐘視帝莊凱勛、黃瀞怡－小薰、華星童、劉修甫、夏浦洋、徐偉然出席最新迷你劇《額外旅程》，該劇改編自《失去心跳的勇氣》作者黃健予的真實故事。莊凱勛於上周五確診，目前還在隔離，今以視訊參與記者會，打趣說這部作品是息影7天後的復出之作。他透露15日晚上身體出現異狀，觀察1天後果然確診，發燒至38.6度，「燒到身體軟綿綿的。」但目前已恢復健康，只等隔離日結束。

劇中莊凱勛因工作繁忙忽視健康警訊，無預警倒下，因接受心臟捐贈，幸運撿回一命，卻讓他的人生有了翻天覆地的改變。有場被醫護人員包尿布的戲，演出病人無法自理，喪失自尊的感覺。

莊凱勛透露拍攝時雖然安排了專業的醫護人員，但還是有劇組人員在場，感覺像被剝開般赤裸，「很多人在場，所以不用太刻意，光是包著尿布這個畫面，就覺得很沒有尊嚴。」而故事本尊黃健予竟對，莊凱勛的表現直言「很不滿意！」他表示自己生病前是100公斤，恢復期間掉了40公斤，笑言：「要還原原型不應該找這麼帥的。」

《額外旅程》是小薰2021年奪得金鐘獎迷你劇女配角後的第1部作品，笑稱沒有漲價，導演還直接給超出心裡預期的一口價片酬，讓她笑得合不攏嘴。劇中和莊凱勛演夫妻，必須辛苦工作負擔醫藥費，還得照護老公，演出照護者的力不從心。

這次飾演照護者，小薰常想到幾年前媽媽癌末時無法自行上大號，爸爸想都沒想就徒手幫媽媽挖剛忙排便，當下相當震撼，「是我的話我會這麼做嗎？自己都不覺得會這麼做。」有場她飆罵莊凱勛還氣到泛淚的戲，小薰坦言私下生氣不會罵人，通常會沉默表情嚴肅，不過男友鄭人碩生氣卻是「吼叫型」，她笑說，「我就是放牛吃草，他自己吼完就會離開。」因此2人根本吵不起來。

戲裡被稱為「水做的女人」華星童，拍這齣戲共34天，就有25天在哭，情緒相當濃厚。她透露回家時導演老公朱峰睡得香甜，但她會默默落淚，一度以為自己要得憂鬱症，因此殺青後，特別把頭髮剪掉，和角色告別。而導演老公在片場不會放水，反而對她特別嚴格。

飾演莊凱勛與小薰兒子的夏浦洋，連拍戲空檔對兩人也是直接叫爸媽，「爸爸媽媽在讓我很有安全感。」新人徐偉然首次演戲就和金鐘帝后合作，雖然不會緊張但多少還是會有壓力，很怕會出錯。

而劉修甫戲裡一人分飾兩角，他飾演華星童的兒子「張士暉」，因車禍離世，而「太陽超人」則是莊凱勛幻想的心臟主人，他坦言「太陽超人」比較難演，「因為需要代替觀眾提很多問題，而且不能太投入情緒，有時候要直戳痛點，卻得保持一種活潑的兒童劇團氛圍，我覺得是滿困難的。」

《額外旅程》自9／25（日）起，東森戲劇40頻道每週日晚間8點首播、晚間10點於LINE TV上架，晚間11點於MyVideo、中華電信MOD／Hami-Viedo上架，每週二凌晨0點於KKTV上架播出。