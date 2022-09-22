艾力克斯與李詠嫻夫妻檔一起看音樂劇。（羅永銘攝）

蔡詩萍與林書煒夫婦看音樂劇。（羅永銘攝）

「星二代」情侶檔高雋雅和男友林禹一前一後現身。（羅永銘攝）

「星二代」情侶檔高雋雅和男友林禹一起看音樂劇。（羅永銘攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《夢幻愛程》(The Fantasticks)9月23日至11月13日於松山文創園區開演！該部音樂劇製作團隊橫跨台、美，由台裔百老匯巨星楊呈偉及實力派藝人聶雲、劉子銓、蔡松廷、藍紫綾主演。22日「星光場」眾星雲集，不過原定到場的綜藝大姊大張小燕、近期正打離婚官司的黃嘉千、確診隔離中的莊凱勛等藝人都沒有出席。

不少夫妻、情侶檔一起大方出席看劇，包括艾力克斯與李詠嫻、蔡詩萍與林書煒夫婦、陳大天與女友劉樸、王庭勻和女友張馨比、「星二代」情侶檔高雋雅和男友林禹一前一後現身，以及黃韻玲、關詩敏、原子少年夏浦洋及陳峻廷、王心恬、安唯綾、范乙霏和男友、廖奕琁、許安植等，都來朝聖這部橫掃全球的經典之作。男主角之一的劉子銓也坐在台下看著另一組合演出。

陳大天帶著交往2年的女友劉樸一起受訪，笑說「感覺有女友加持有差，備受禮遇的感覺」，他日前去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》正巧遇到強震暫停演出，他說，那是他看過尖叫聲最多的舞台劇，「當下晃了滿久，但劇團反應很快，馬上把演員撤下來，因舞台上很多燈光要避免有任何人受傷，先讓大家先鎮定，還有工作人員疏散」。被問若一起看劇遇到地震會把女友抱緊？他笑答：「對，我會把她扛起來！當然要保護她啊，但通常是她保護我居多」。被問及婚事，他表示要把握每個相處的時間，未來在工作更穩健、讓另外一半放心，再往人生下一階段邁進，「有慢慢在計畫，一直都不排除」。