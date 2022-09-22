許多人常會以為自己看見的部分畫面就是真實情況。一位住在台北的媽媽分享，自己近日背著兒子騎車載著大紙箱，沒想到停等紅燈時竟被路人同情，「要帶兒子還要做回收」，讓她瞬間傻眼，「我買了房子要搬家啦，X北喔」，許多網友看了貼文全都笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，事發當天她要送兒子給保母帶，加上近期準備搬家，台北騎機車比較方便，所以就把紙箱放在腳踏墊、背著兒子騎機車。

沒想到就在停等紅綠燈時，路過2名大嬸開始攀談，「哎呀你自己帶孩子好辛苦喔！」、「是女兒還是兒子？」，沒想到聊沒幾句，對方開始同情，「你真的好辛苦喔！要帶兒子還要做回收」，讓原PO傻眼，「我買了房子要搬家啦，X北喔」，氣得直呼「下次我一定要開車去載紙箱啦！」

對此，許多人紛紛笑說「雖然很地獄，但我不小心笑了，拍謝」、「沒事沒事！很多撿回收的都超有錢的」、「妳就回他說，我回收做到買房子耶」、「開車載紙箱會被說，回收這麼好賺啊！開車出來載了」。