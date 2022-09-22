彰化1名18歲越南籍僑生在某公司任職，前年12月認識公司「建教合作」的15歲女學生小芳（化名），2周內發生3次性行為，小芳家人後來控告，法官一審認定該僑生不知女方年紀，判無罪；案經上訴，法官發現越南當地要16歲以上才能在公司工作，認定該僑生是因「民情差異」誤會女方年紀，2審仍判無罪。

判決書指出，該名越籍僑生來台讀商工，2年前到某公司上班，因緣際會結識與公司建教合作的女子小芳，小芳僅工作2周就與該僑生越走越近，甚至發生3次性關係，事後小芳的繼母得知喊告，檢方認為該僑生明知小芳是建教合作生，理應知道學生年紀落在15至17歲，還仍與小芳發生關係，明顯已涉妨害性自主。

不過法官審酌男子與小芳的Instagram對話紀錄，小芳後來坦承自己僅15歲，但男子回覆「我真的不知道」，小芳也說彼此確實沒有談過年紀話題，男子主張從女方外表真的難判斷未滿16歲，法官為此一審判男子無罪，檢方不服提出上訴。

高分院法官認為，法官查出男子是越南籍，根據越南當地法規，16歲以上才可在公司上班，如果未滿16歲只能從事賣餐飲等臨時工，「足見與我國有政策民情上的差異」，法官認為男子若依同在一個公司工作而判斷他人年紀，確實會有誤會可能性，認為原判決適當，駁回上訴，全案仍可上訴。