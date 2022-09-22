誰跟小英對槓？民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被指控抄襲，經反擊駁斥後，綠營側翼又打高「學歷歧視」，甚至「學霸還補習」等話題。國民黨台北市議員游淑慧今(22日)在《大新聞大爆卦》節目指出，為什麼大家會覺得民進黨已經打到有點瘋了，失去理性邏輯？因為民進黨這次的選情比起2018年可能會更慘；而包括林智堅抄襲、陳時中通訊錄等爆料，都是民進黨內鬥後的結果，並指向最不想看到蔡英文選舉操盤勝利的人。

「民進黨2018年已經是海嘯式的崩跌了。」游淑慧說，可是這次民進黨連2018年原有少數執政的縣市，都可能會再掉。原本就沒剩下幾個了：基隆，很危險；新竹(市)，很危險；桃園，很危險。如果這3個再掉，會變成什麼樣子？嘉義以北，民進黨全部輸掉。

游淑慧指出，這不是輸掉半壁江山，這是民進黨剩下偏安在南部，剩下高高屏而已，這樣的結果對民進黨，尤其對蔡英文來說，那就真的是天崩地裂。所以現在所有民進黨的側翼，已經毫無章法了，抓到什麼哏就打，蔣萬安打DNA，高虹安、張善政打抄襲，這些都是讓人家覺得很可笑的事情。旁邊前立委郭正亮提醒：「蔣萬安還打老爸（指某周姓媒體人威脅要公布蔣孝嚴醜聞）。」

「為什麼林智堅已經退選了，民進黨還要揪著抄襲這個話題不放？」游淑慧強調，林智堅未來還可能再復出，蔡英文還想要用小智，用的合理化理由就是「不是只有我們林智堅，你們也都抄襲」，這是第一個。第二個，明後年準備要選立委的那些人，陳明通的那些學生們，可能還有很多有問題的，那怎麼辦呢？先把這個議題給打爛、打臭，到時候我們又發現民進黨的某某委員抄襲，陳明通哪些學生又互抄的時候，民眾已經無感了。這就叫打預防針，先把事情打得一團亂，讓之後已經沒有這個力道可言了。

游淑慧說，當2022的選舉結果出來之後，「後英文時代」的民進黨內鬥的步伐才真正要開始。誰把林智堅抄襲資料爆出來的？誰把陳時中通訊錄爆出來的？都已經是民進黨內鬥後的結果，誰不想看到蔡英文在這次選舉裡的操盤勝利，誰不想？最不想的不只是國民黨而已喔，更不想的是賴清德。