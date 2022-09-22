中華大學學生會原定10月6日將邀請民眾黨新竹市長參選人高虹安赴學校演講，但在高虹安競選辦公室和中華大學學生會溝通後，雙方同意演講暫緩，再擇期舉行。中華大學學生會也在22日晚間發聲明，強調對學術性講座的重視，認為與政治無關，不應模糊混淆。

中華大學學生會在聲明中指出，名人演講活動行之有年，並非第1次舉辦，更於今年中就邀請高虹安，但礙於疫情因素延後至今，並非本會「刻意」或「支持」某一政黨或參選人而辦理。

學生會也在聲明中指出，名人演講所邀請的講者，皆為國內著名學者、專家、教授、企業家或政治人物，學校以理工專業起家，配合時下「AI 人工智能」及「大數據」等專業議題，邀請有經驗的高虹安演講，期望借重其所長，讓學生更了解該議題。

針對高虹安提到「中華大學夜間部」的事件，學生會第一時間與高虹安辦公室聯繫，高虹安也在第一時間向本會及全體師生致歉，學生會也於20日當晚收到道歉未上字幕版本的影片，並於隔日上午要求高辦將影片加上字幕後再提供，並發布相關聲明。

最後，學生會也表示，10月6日高虹安的演講將予以延期，待選舉過後擇日辦理，並表達對學術性講座的重視，認為與政治無關，不應模糊混淆，學生會也虛心接納各界指教並檢討改進，聲明公告後也不再對外說明。