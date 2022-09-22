繼泰國國家電信（National Telecom, NT）、The WhiteSpace（The WSP）與中華電信於2021年12月簽署5G企業專網合作意向書（MOU）後，中華電信延續其在台灣的成功經驗，於今年9月順利協助泰達電在泰國邦浦工業區一廠成功導入5G企業專網。

中華電信此次與NT及The WSP合作，為泰達電在泰國邦浦工業區一廠完成5G企業專網導入，實現AR遠程協作，應用於裝配培訓、操作輔助等工廠實踐及視覺化設備操作，做為泰達電後疫情時代持續數位化轉型的一部分。

泰達電計畫將AGV的智慧應用透過工廠5G網路傳輸測試。在不久的將來，泰達電將逐步以5G企業專網作為智慧應用的通訊基礎建設，並陸續導入其他廠區。

未來中華電信將持續與在地夥伴合作，由NT提供當地的5G核心網路、The WSP提供在地行銷與營運經驗、中華電信提供自有MEC Intelligent A+與設計規畫經驗等，為當地政府、製造、觀光、醫療及金融等產業提供一條龍的5G+AIoT智慧化解決方案服務。

泰國國家電信（NT）總裁Sanpachai Huvanandana表示，通過使用5G網絡，物聯網可以升級為海量物聯網，並支持更高密度的連接設備。此外，所有從不同領域收集的數據將在雲服務上進行大數據處理和校準。過去，NT 專注於提供基礎設施級別的服務，並在政府中央雲項目（GDCC）中不斷培養政府人員。現今專注於平台和軟體層面上擴展我們的服務，將有助於支持和推動泰國數位政府4.0的轉變。

對於5G企業專案，NT專注於為大型企業中的特定群體如製造業之需求提供服務，同時亦以網絡共享的形式提供5G 服務，以幫助降低企業投資成本。目前NT也已計劃在東部經濟走廊（EEC）地區和其他主要城市，使用5G特定頻譜打造智慧城市。

The WhiteSpace（The WSP）董事長Dr. Chaiyod Chirabowornkul指出，透過5G專網不僅可展示5G的優勢，且可為5G生態圈奠定基礎，預期5G專網將成為泰國MVNO 的未來，透過這次的合作，能將5G企業專網成為泰國大型企業非常有吸引力和有效的解決方案。

泰達電總經理張財星指出，泰達電作為主要的電子產品製造商和創新解決方案提供商，5G的連結性為我們在物聯網（IoT）、信息安全、人工智能（AI）和大數據方面提供了更多機會，並將加速泰達電工業4.0轉型。在泰達電主廠區開創性導入5G，將成為當地製造商的絕佳學習模式，支持泰國4.0 發展政策。

中華電信公司總經理郭水義表示，中華電信採用5G、AI、區塊鏈科技等技術，已經在台灣諸多場域實務驗證，為生活帶來了便捷與安全，且改變了商業模式。除了智慧醫療服務，中華電信也提供交通的大數據車流分析、科技執法及智慧工廠的產線優化、產能提升等智慧應用服務，足以證明5G+AIoT可發展出更多前瞻且創新的解決方案。

郭水義強調，該公司的5G智慧應用在全世界快速拓展，相信在泰國政府的支持下，智慧應用在泰國也將快速開展，畢竟城市智慧化需要政府部門的全力相挺。這次跨國與泰國國家電信、The WhiteSpace攜手合作，為泰達電實現其5G+AIoT+雲端的智慧工廠應用，期待未來能為泰國各行各業、政府及其部門提供更多便利的生活、城市或工廠管理等新興應用。