金多美獲韓國品牌大使頭銜後首場大秀，以婉約的灰色特殊剪裁套裝，外罩點點薄紗，展現別於以往的時尚面貌。（FENDI提供）

因《梨泰院Class》、《那年，我們夏天》而備受矚目的金多美，21日現身 FENDI 2023大秀，首次以品牌大使頭銜現身的他，難得以平時少見的服裝造型亮相，選擇與低調性格相仿的亮片Baguette包款，搭配灰色細格紋套裝亮相，服裝上則覆蓋著具透視感的點點烏干紗，類似材質也被邀請為秀上嘉賓的台灣時尚網紅莫莉Molly、李函KIWI相中，三者不約而同地點出本季品牌主要材質「烏干紗」元素。

本季秀場佇立奇異果綠、粉橘紅和矢車菊藍的金屬框架，點出本季三大主要色系以及極簡調性。（FENDI提供）

品牌設計總監Kim Jones從品牌悠久的典藏檔案庫中尋找靈感，選擇品牌許多經典元素致敬老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1996年到2002年之間的作品，因此本季服裝色彩散發著濃濃的Y2K元素，從場地中的巨型金屬框架即點出本季三大重點色奇異果綠、粉橘紅和矢車菊藍，除飽和度十足的色彩貫穿全系列服裝配件外，從品牌典藏檔案庫找出的花卉元素、品牌包質性的「F基因」也不斷出現，Kim Jones 表示「這是一種延續的精神。我想看看在視覺上還是在技術方面，怎麼讓它們有新的變化。」

本季色澤以飽和度高的色澤為主，展現Y2K情懷。（美聯社）

從品牌檔案庫找出的花卉圖騰，貫穿於整個系列。（美聯社）

Fendi2023春夏系列。（美聯社）

服裝廓形方面，為符合在各種價值觀、元素碰中的千禧年主題，Kim Jones選擇以層層多疊的烏干紗、有漆面刺繡的尼龍針織等，或是具有亮澤感、柔軟度的緞面材質、工裝材質的尼龍布料撞出的剛柔並濟形象，形塑當時極簡、流行主義相互碰撞的意象;配飾方面本季也出現兩款新包，其中毛茸茸的FENDI緞帶托特包、極簡鍊帶包等絕對是本季亮點單品之一。

毛茸茸的FENDI緞帶托特包也是本季亮點單品。（FENDI提供）

Fendi First在本季加入了具有Y2K感覺的乳膠厚底鞋。（FENDI提供）

Fendi2023春夏包款。（FENDI提供）