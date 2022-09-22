綠藤生機荷包蛋保養法，以「國際綠色美妝大獎」活萃修護精華露、限定珍藏版「綠色海洋精華油Ｘ格拉斯玫瑰」， 30 秒為肌膚打造荷包蛋。（綠藤生機提供）

綠藤生機玫瑰綠色海洋精華油限量新品。（綠藤生機提供）

全球純淨保養大勢持續延燒，除了「成分安心」、「透明揭露」、「環保永續」、「抗 敏」之外，「減法」也成為近期熱門的純淨保養關鍵字。

對比日韓主流保養常見 8到10 步保養，綠藤自 2016 年提倡「無乳液實驗」的原點即是認為 — 所有保養的活 性成分，不是溶於水、就是溶於油，因此免除非必要成分的介入，不使用乳液、乳霜，直接以水與油回應肌膚 真實需求的保養方式，不僅解放了保養品活性成分被劑型限制的添加上限、也減少敏感刺激的風險。

調查更發現，每 5 人就有 1 人透過「荷包蛋保養法」自己調和「水與油」，創造清爽、活性卻更突破的保養法。因為 減去了乳液、乳霜的保養步驟，每天不只節省了 51％ 保養時間，荷包蛋使用者在「改善暗沈、肌膚明亮滿意 度」上高出 71％、 80％ 敏感膚況更穩定。

以「國際綠色美妝大獎」活萃修護精華露、限定珍藏版「綠色海洋精華油X格拉斯玫瑰」， 30 秒 為肌膚打造荷包蛋 為肌膚補一顆荷包蛋，僅需以簡單的三步驟調配「活萃修護精華露」與期間限定珍藏版「綠色海洋精華油X格 拉斯玫瑰」，以更清爽的質地一次完成保濕鎖水，讓肌膚素顏也能透亮。