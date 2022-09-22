第5屆世界棒球經典賽A組預賽將在明年3月洲際棒球場登場，中華隊確定總教練由林岳平出任後，接下來就是籌組教練團及選出60人大名單，為了提升中華隊火力，聯盟也向響尾蛇、紅人球團詢問台美混血卡洛爾及費爾柴德的參賽意願。

根據經典賽規定，只要球員雙親之一擁有該國國籍，就有資格代表該國出賽。22歲響尾蛇的台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）是否能夠為台灣出征受到矚目。

今天卡洛爾接受「中央社」訪問時，被問到台灣球迷期盼他能代表台灣打WBC，他表示，自己還沒認真想過這件事，目前只先專注在大聯盟賽場上，且自己沒有收到任何來自中華隊的聯繫。

對此中職秘書長楊清瓏表示，近期聯盟與「餅總」均有就球隊籌組事務進行討論，林岳平考量國家對打擊戰力需求，若卡洛爾加入可為團隊帶來正向助益，因此聯盟在上周已聯繫響尾蛇球團，並與卡洛爾所屬的 CAA 經紀公司代表進行過初步洽談與邀請，經紀公司表示近期會確認選手的想法與意願後回覆給聯盟。

楊清瓏也透露，不僅卡洛爾，另一名台裔大聯盟選手費爾柴德（Stuart Fairchild）也在林岳平的考量範圍之內，聯盟經聯繫紅人球團後，也與所屬經紀人展開洽談與邀請，近期確認選手本人的參賽意願。