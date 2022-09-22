對於民眾黨新竹市長候選人高虹安所引發的「戰學歷」風波，資深媒體人單厚之認為，高虹安的學歷，竹科隨便抓都一大把，稱不上「相對剝奪感」；反倒是凸顯民進黨因為失去中心思想、失去道德堅持，拋棄所有創黨進步理念，連偽裝的遮羞布也都不要了，全黨上下再無任何「進步價值」可言！

單厚之在美麗島電子報撰文指出，高虹安原本在新竹市的「人設」，就是高科技的形象，而對科技人而言，高虹安的學歷談不上是學霸，所以也談不上相對剝奪感。而高虹安道歉之後，流失的選票也未必有綠營想像的多。

單厚之認為，這波戰學歷的操作，是綠營打高虹安抄襲失敗後，心有不甘，所以另闢戰場，小題大作，用民粹攻擊嘲諷學歷好的候選人，卻力挺林智堅、讚揚林智堅復出，把林智堅奉若至寶。

單厚之直言，從林智堅到高虹安，凸顯民進黨失去中心思想、 失去道德堅持，無所不用其極，深怕大家不知道民進黨多麼沒有底線，肆無忌憚擁抱抄襲，拋棄了所有的創黨進步理念，連偽裝遮羞布也都不要了，全黨上下再無任何「進步價值」可言！