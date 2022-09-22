立法院將在23日開議，將邀請行政院長蘇貞昌施政報告並備詢，國民黨立法院黨團總召曾銘宗卻痛批，蔡政府防疫失能，染疫死亡人數破萬，揚言「明天在立院一定強力杯葛」，藍綠黨團已祭出甲級動員備戰。民進黨團總召柯建銘22日呼籲國民黨適可而止，黨團明日將見機行事、見招拆招。

柯建銘說，他對於國民黨杯葛心裡有數，但杯葛要有正當理由，畢竟選舉已經進入倒數階段，若演得太過火，不一定對國民黨團有益處。他強調，立法院的法定義是監督政府，預算也要好好地審理，呼籲國民黨團適可而止。

柯建銘指出，明天院會有4個報告事項必須處理，否則後續議程根本無法進行，包含數發部歸屬委員會、各召委選舉日程、112年度中央政府總預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案。他說，相信國民黨都了解，因為這些都是大家曾經協商過的事情。

此外，柯建銘表示，其實不管地震、《TVBS》移頻或疫苗採購等議題，國民黨團只要有意見都可以站上質詢台，直接問蘇貞昌即可，這樣才是在野黨。