女星徐若瑄（Vivian）早年拍攝多部影視作品，同時推出多張單曲專輯，頗有文字天賦的她還會歌詞創作，替周杰倫、羅志祥、王心凌、謝霆鋒、庾澄慶等人做詞，才華受大眾肯定，她曾有一段時間到日本發展，近日重新翻到當年錄製的節目畫面，忍不住自嘲：「我小時候怎麼那麼幽默啊」。

徐若瑄今（22日）透過Instagram分享：「前幾天有人傳這個給我，哎呦喂啊～我小時候怎麼那麼幽默啊」，影片是徐若瑄過去在日本發展時錄製的綜藝節目，當時節目主題是戀愛觀，徐若瑄對身邊男星說：「你一定還沒遇到過你愛的人」，對方冷回：「是沒錯，可是這種事不想被妳說」，更舉例假如在工作，而太太生病快死了，對方會選擇繼續工作，回答讓徐若瑄大吃一驚：「你會選工作？已經快死了耶！可惡的男人！這樣真的很過分」。

對方則擺出無所謂的態度，徐若瑄接著說：「如果愛她的話，就算放棄一切也不在乎，如果是我就算下雨把妝都弄花了，我也會用跑的回去」，一邊說還一邊做出跑步動作，反應相當可愛；之後她轉頭問另外一名男星的想法，不過卻搞錯名字，被提醒後徐若瑄尷尬低頭捂臉，反應讓現場嘉賓笑翻。

徐若瑄氣到痛批對方是可惡的男人。（圖／徐若瑄Instagram）

當時坐在她身邊的是日本男星堂本剛和堂本光一，這段影片曝光後，許多網友被徐若瑄當年清純的模樣吸引，女星魏如萱大讚「好可愛喔」，網友也誇「可以明明白白表達自己想說的話真棒，還不會詞不達意，V真的很努力」、「現在也還是很幽默阿」、「太可愛了，氣到叫錯名字」、「喜歡以前妳剛到日本那時的幽默感」、「怎麼都沒變，一樣美」。