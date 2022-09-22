原PO學做糖醋排骨，中間離開了2分鐘，回廚房後發現整鍋已經燒焦變成木炭，崩潰不已。(圖／爆怨公社)

家庭主婦總是會不斷學習新菜色，讓家人吃到更多樣化的時候，但往往過程中遭遇到許多挫折不為人知。一名女網友看著影片學做「糖醋排骨」，跟著影片一個口令一個動作，沒想到卻因為額外一個動作，整鍋燒焦，讓她崩潰不已。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己認真跟著影片學做糖醋排骨，然而中間臨時離開了2分鐘，沒想到回廚房一看，整鍋的糖醋排骨已經化為木炭，連加下去的蔥花都找不到，自嘲「豬看了都會掉眼淚」，事後更大嘆又黑又黏的鍋子變得超級難洗。

社團網友看到也笑翻：「這隻豬死了兩次...」、「我以為只有在動漫中才能看到這種黑暗料理」、「快炒類的離開2分鐘就GG了好嗎」、「拜託離開廚房前一定要先關火」、「關火就沒事了」、「熱炒是用秒算的，你還幾分鐘」、「還以為是東山鴨頭呢」、「能把料理做成這樣也不簡單」、「高手在人間啊」、「一看就知道火開超大」、「等等，糖醋排骨有人加蔥花的嗎？」、「哪個天才影片教妳可以離開2分鐘的」、「答應我，遠離廚房，妳不適合做菜」。

也有資深主婦救援，傳授洗燒焦鍋子的方法：「先泡水一陣子再刷就好，不要馬上刷」、「加水之後開火加熱，鍋子就很好洗了」。