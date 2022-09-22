飯店週年慶正是民眾划算入住、享用美食的好時機，1990年9月21日開幕至今滿32週年的台北君悅酒店，為回饋賓客支持，即日起推出一系列消費優惠，主題住房首推「歡慶台北君悅週年」專案，9月30日前入住，升等101景觀客房，每晚3988元+15.5%起，週六加價693元，還可享翌日凱菲屋豐盛自助早餐兩客，並獲贈加碼的4吋「好事花生」蛋糕外帶，也能累積凱悅天地會員點數及房晚。

餐飲也有優惠，館內凱菲屋、彩日本料理、雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、Ziga Zaga 義大利餐廳、寶艾西餐廳、歡飲廊即日起至9月30日限時推出超狂餐飲刮刮樂，餐飲實際消費滿3200元即贈刮刮樂1張，最大獎由台北君悅招待1桌免單，還有現金折抵3200元、2022元、921元等，或抽Baguette禮品烘焙坊美式咖啡買1送1或君悅臻選常溫麵禮2盒499元好禮2選1，共計將送出總價值32萬的獎項。

台北君悅總經理陳隆慶表示：「迎接32周年到來，我們從第二季開始，與團隊一起完成許多重要專案的里程碑，逐步的重新建構品牌在國旅市場中的聲量與定位，亦積極的與各界結盟，從英國笑笑羊主題房、世界上最小的廚師Le Petit Chef、蝌蚪老師的藏寶箱住房至首度推出的常溫牛肉麵禮盒、7-11餐飲跨界合作、全亞洲獨賣哈利波特聯名商品，以及現正與北投大地酒店的住宿聯賣方案，不僅有效拓及新客群與詢問好評，也乘勝將館內最具優勢的餐飲及住宿服務，與消費者建立更忠實緊密的互動連結。」