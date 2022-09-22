DJ 賴皮曾受邀到總統府放歌。（五樓製作提供）

謝明諺將擔任薩克斯風演出。（五樓製作提供）

DJ QuestionMark策劃科技藝術互動音樂派對。（五樓製作提供）

曾登各大國際時尚週、獲金曲提名的跨領域藝術家 DJ QuestionMark 領軍五樓製作團隊，策劃科技藝術互動音樂派對《Bonfire - 你怕黑嗎？》，將於今年10月7日起一連三天在高雄衛武營國家藝術文化中心連續演出六場，DJ 賴皮也將在10／8舉辦《DJ賴皮呈現：拍打仔》嘻哈派對，直呼：「覺得這地方實在太未來了，在我的家鄉可以有這麼科幻的地方，能在這裡演出很爽！」

DJ賴皮不僅是知名創作歌手 ØZI、J.Sheon等指定合作對象，更是〈國語作業簿〉派對品牌以及高雄流行文化地標 Cocco ＆ Co. 主理人，還是總統府指定DJ，堪稱全臺最懂派對的DJ！提到曾在總統府放歌的心得，他表示是很有趣的一次經驗，但總統府氣氛讓他也忍不住變得拘謹，笑說：「要小心！不要亂說話、不要亂做事。」

賴皮推出「高雄嘻哈仔」特別企劃《拍打仔》，臺語「嘻哈孩」的意思。十月連假，《Bonfire》攜手賴皮將把高雄在地最純嘻哈音樂帶進衛武營歌劇院中，邀請到同來自高雄饒舌歌手 FRαNKIE 阿法、馬克 Savage.M 演出。《Bonfire》另一場派對，則是由臺南活動品牌「民生電氣」所企劃〈這場派對由你決定〉，將安排觀眾用系統投票，選出最想聽的樂風指定當晚演出DJ，甚至挑戰DJ的禁忌「點歌」！

除了兩場DJ派對活動，《Bonfire》更集結全台最頂尖音樂家連演４場Live，由 DJ QuestionMark、金曲獎得主薩克斯風手謝明諺、旅英低音大提琴手 Refa Wang、知名藝人御用樂手 Dac、林偉中等所組成的樂團，利用環形舞台的特性，以6顆喇叭打造了環繞音響系統，聲響將不斷圍繞在身邊，觀眾移動腳步就能擁有的不同視聽體驗。