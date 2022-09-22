韓劇《模範刑警2》 由第一季原班底孫賢周、張勝祖回歸飾演「最強刑警拍檔」，繼續講述重案2組的熱血偵查故事。上週末播出大結局，最後1集韓國全國收視率開出本季最高8.1％佳績，超越上季全國收視率最高7.6％。2人近日接受台灣媒體越洋訪問，張勝祖表示，飾演的「吳志赫」在本季中多了人情味，「第1季裡感覺像個疏離的過客，現在則展現和大家變成一家人的面貌，很努力好好地和組員打成一片。」

提到再度與張勝祖合作，孫賢周大讚「很明顯感覺到他是個正在不斷成長和進步的演員，第1季時沒見識過張勝祖演員獨有的某些魅力，這次能感覺到那些魅力變得越來越出色。和他拍著拍著，如今看著他的眼神時，也會發現深度和以往不同」，張勝祖則表示「前輩不管我怎麼演都來者不拒，所以我一直都很自在、也很感謝他，我們非常有默契，都很了解彼此會怎麼詮釋，也舉例2人的打鬧鬥嘴戲碼，雖然大部分都出自腳本，但也有些是即興演出，「每次看到那些段落順利播出的時候都很有成就感」。

劇中，他們所屬的仁川西部分局重案2組每次聚在一起就會帶來歡樂，孫賢周也大讚他們在本季中變得更強大了「大家本來就是最適合《模範刑警》的演員，我相信觀眾會看到刑警之間的真實兄弟情，大家都各自忠於自己的角色，所以假如滿分是10分，我想給大家的默契打10分」，張勝祖也憶起當初拍攝第一場戲，「雖然演員都很久沒見了，但大家一點也不尷尬，就像真正的重案 2 組一樣，所以拍起來很開心。」

而張勝祖在本季第4集中有不少英文台詞，讓大家相當好奇他的英文實力，張勝祖苦笑喊「我也很希望自己很會說英語，但英語真的好難啊」，並表示十分用心準備角色，「想努力呈現出吳志赫這個人特有的語氣和神韻」。至於和角色的相似之處，他則說「吳志赫愛堅持到底的這一面跟我有點像，就是那種一旦投入就不想輕易放手的執著個性」。該劇圓滿收官，，他也不忘大喊：「吳志赫，辛苦了！！！！」並稱也感謝台灣觀眾大力支持《模範刑警》，「祝你們永遠身體健康，幸福快樂」。

《模範刑警1＆2》全劇皆已在愛奇藝國際站上架。