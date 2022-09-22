柯佳嬿首化老妝，定妝得五小時，化妝又再花五小時。（三鳳製作提供）

柯佳嬿扮演雲之神，造型瞬息萬變，過足戲癮。（三鳳製作提供）

柯佳嬿以視訊方式連線首爾國際電視節，以中、韓文雙語發表得獎感言。（三鳳製作提供）

柯佳嬿以《無神之地不下雨》獲得第17屆首爾國際電視節（Seoul International Drama Awards）「觀眾票選亞洲最具人氣演員獎」，她想起為戲化老妝，每次都要化5小時且「五感封閉」讓她一度得到恐慌症。柯佳嬿說，「拿到這個獎很意外、也很開心，我要謝謝所有投票給我的粉絲朋友們，希望很快有機會見到大家！」

據悉柯佳嬿雖在劇中演出女神，但特別為戲化老妝，演技富有層次，而她每次得安坐椅子5個多小時化老妝，為免沾上膠水，她眼睛、嘴巴都得緊閉、耳朵還被反摺，整個人是處於一個人聲鼎沸、卻五感封閉的狀態，曾經一度心理壓力大到差點得恐慌症，甚至出現在黑暗中「溺水」的恐懼，幸好經紀人及時抓住她揮舞的手，給柯佳嬿安全感，她始漸漸安神，如今得獎實屬不易，也給了柯佳嬿最好的反饋和肯定。

柯佳嬿曾以《想見你》、《必娶女人》兩度奪得金鐘視后的殊榮，演技早已有目共睹，在《無神之地不下雨》中她飾演雲之神，製作團隊事前為柯佳嬿進行了5小時的翻模作業，並於拍攝前先定妝一次，從完妝到戴好假髮及換衫，亦足足需超5個小時。

柯佳嬿表示，「要坐這麼久是有點辛苦，那些貼在我臉上、手上的假皮膚又滿不透氣的，但看到成果覺得很值得，是非常珍貴的一次體驗。」拍攝當天柯佳嬿頂著老妝過馬路時，路人的反應也讓她倍感有趣，「能感覺路人、機車騎士真的都把我當老奶奶看待，覺得我跟世界的關係瞬間不一樣了。」