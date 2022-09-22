柯佳嬿以《無神之地不下雨》獲得第17屆首爾國際電視節（Seoul International Drama Awards）「觀眾票選亞洲最具人氣演員獎」，她想起為戲化老妝，每次都要化5小時且「五感封閉」讓她一度得到恐慌症。柯佳嬿說，「拿到這個獎很意外、也很開心，我要謝謝所有投票給我的粉絲朋友們，希望很快有機會見到大家！」
據悉柯佳嬿雖在劇中演出女神，但特別為戲化老妝，演技富有層次，而她每次得安坐椅子5個多小時化老妝，為免沾上膠水，她眼睛、嘴巴都得緊閉、耳朵還被反摺，整個人是處於一個人聲鼎沸、卻五感封閉的狀態，曾經一度心理壓力大到差點得恐慌症，甚至出現在黑暗中「溺水」的恐懼，幸好經紀人及時抓住她揮舞的手，給柯佳嬿安全感，她始漸漸安神，如今得獎實屬不易，也給了柯佳嬿最好的反饋和肯定。
柯佳嬿曾以《想見你》、《必娶女人》兩度奪得金鐘視后的殊榮，演技早已有目共睹，在《無神之地不下雨》中她飾演雲之神，製作團隊事前為柯佳嬿進行了5小時的翻模作業，並於拍攝前先定妝一次，從完妝到戴好假髮及換衫，亦足足需超5個小時。
柯佳嬿表示，「要坐這麼久是有點辛苦，那些貼在我臉上、手上的假皮膚又滿不透氣的，但看到成果覺得很值得，是非常珍貴的一次體驗。」拍攝當天柯佳嬿頂著老妝過馬路時，路人的反應也讓她倍感有趣，「能感覺路人、機車騎士真的都把我當老奶奶看待，覺得我跟世界的關係瞬間不一樣了。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。