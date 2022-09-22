新沙發「壽命僅1天」整組報廢 兇手曝光屋主：求烹調方式（取自臉書「爆廢公社公開版」）

1名網友20日下午在家中放上全新皮沙發，沒想到2小時後家中2隻大狗就將整座沙發咬得支離破碎，隔天沙發就被報廢丟棄，該網友無奈PO文「謝謝沙發短暫陪伴，我們懷念它」，影片最後還有1張「烹調方式」圖片，表達對毛小孩的憤怒，其他網友笑說只能拿公園鐵椅來放了。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一段影片，1處屋子內由工人安裝上全新沙發，到時屋內還有1隻白色大型犬，影片中還為狗寫下OS「我想想等一下如何拆」，接著影片下一秒2隻一白一灰的大狗竟直接啃食沙發，只見黑色的皮沙發先被咬出1個大洞，裡頭的棉絮全被掀出，沙發最左側的椅墊幾乎已全毀。

家中放置全新皮沙發，2小時後家中2的大狗就將整座沙發咬得支離破碎，隔一天沙發就報廢丟棄了，該網友無奈PO文「謝謝沙發短暫陪伴，我們懷念它」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片中2隻大狗通力合作要咬毀沙發，最左側的椅墊先被咬毀後，白狗再繼續咬中間的椅墊，短短約1分鐘的影片曝光在網路上，原PO在貼文中表示，9月20日下午2點新沙發來了，「當天下午4點」就已經壞了，隔天21日他就將沙發搬走，笑說「謝謝沙發短暫陪伴，我們懷念它」。

其他網友留言「建議買公園用的鍛鐵椅吧，木板條咬爛還可以補」、「好頑皮呀！平常要增加運動跟散步啦！真有活力」、「狗狗：這沙發品質不行啊（嚼嚼」、「沙發公司：這麼可愛的狗狗，真討人喜歡！（眨眼）」、「應該送去大型回收場打工賺飼料」、「建議買大理石的！還可當磨牙器適用」。