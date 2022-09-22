「種下知識的黃金種子，開啟通往世界的門窗」！閱讀是一切學習的基礎，而建立良好的閱讀環境，是讓孩童愛上閱讀的第一步。玉山銀行與玉山志工基金會長期推動「玉山黃金種子計畫」，本次選定於嘉義縣大同國小及台南市省躬國小打造第169、170所玉山圖書館，透過舒適溫馨的閱讀環境，進而讓孩童們樂於閱讀，讓一顆顆知識的黃金種子長出臺灣未來的大希望，成為翻轉未來的力量。

大同國小的小朋友們開心地說：「圖書館好漂亮！裡面好多新書，以後我要天天來。」校長吳順發認為面對國際化的趨勢，學生多元發展是教育很重視的一環，大同國小學生人數多，對於閱讀資源需求量高，玉山圖書館創造了閱讀的環境與氛圍，也能成為學生在多元發展時，各種知識、資料來源的寶庫。

省躬國小校長謝辰育表示，感謝玉山能看見省躬國小孩童及社區的需要，將原本陳舊的圖書空間轉變成新穎活力與充滿特色的圖書館。學校致力推動社區化，玉山圖書館不只是小朋友的閱讀城堡，也是社區資源共享的假日圖書館。今年適逢省躬國小110周年校慶，全校師生、社區民眾都非常開心收到這麼棒的生日禮物。

玉山銀行董事長黃男州表示，孩子是國家未來的主人翁，讓他們快樂的學習、快樂的成長，是我們共同的願望。玉山黃金種子計畫結合玉山及玉山世界卡貴賓們的力量，以永續發展、長期經營的理念，目前已經在全國打造170所玉山圖書館，捐贈超過41萬本圖書、更有超過11萬名的國小師生們以及學校附近社區民眾連結受益。此外，不僅僅是閱讀，玉山進一步積極整合企業與社會資源投入更多元領域，包含推動「英語手牽手」英語輔導與學伴計畫，規劃「反毒教育及兒少關懷」打造反毒教育行動車傳遞正確意識與行動，期待培育更優秀的下一代，讓台灣的未來更加美好。