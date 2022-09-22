秋天到來，擅長以季節食材入菜的「欣葉日本料理」也在餐檯展現季節更迭的魔法，以歷史悠久的日本傳統色彩美學出發，從250種的日本傳統色中，4種對應秋天的色彩為引，設計出22款秋季新品，讓饕客從細膩豐富的秋色中領略唯美的日式風情，即日起至11月下旬在全台4家門店皆可品嘗到。

日本傳統色可謂日本人自古以來代代相傳對大自然景色變換，花蟲鳥獸、礦石等周遭細微的觀察，體現日本人對色彩獨特的感受力，較廣泛運應用的約莫250種，名稱典雅且饒富趣味，今時無論是和服或手工藝等食衣住行上均不難見其蹤跡。

這次欣葉日本料理所推出的秋季新品中，對應砥石粉的「砥粉色之味」，有厚蛋梅肉醬汁煮、手作雞肉丸野菜煮；日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚略帶焦糖的金黃外衣則象徵著狐狸光華皮毛的「狐色之味」；野菜蟹肉山藥凍、蘭花蚌茄子冷制、水梨明太子風味卷的繽紛華麗，是呈現寶石般美麗光澤的「琥珀色之味」；秋刀魚甘露煮、雞肉筑前煮、赤腿鮮魷蒜香風味的濃甜醬香、醬色，則是貌似成熟落地栗子皮的「落栗色之味」。