資深議員說，近來物價上漲，競選小物中常見的口罩，一片從0.93元漲到1.8元，漲幅達1倍。（張毓翎攝）

逢選舉年，台南市政府強力執行拆除竹架看板，許多參選人改以鐵架搭建，費用增加超過2倍。（張毓翎攝）

選舉愈來愈燒錢！年底九合一大選，想選直轄市議員，光是「入場票」參選保證金，就得上繳20萬元，接下來撲天蓋地的宣傳攻勢，動輒支出更為驚人，尤其在萬物皆漲時刻，包含常見的競選小物如便條紙、口罩等都上漲；此外，逢選舉年，台南市政府強力執行拆除竹架看板，許多參選人改以鐵架搭建，費用增加超過2倍。

拚連任的南市第一選區國民黨老將蔡育輝表示，民進黨初選時，街上幾乎是綠營參選人的看板，不少支持者看到問他「今年是沒有要選嗎？」，顯見選舉看板文化已根植地方，少做或沒做，還會被誤以為沒有要選；而今年市府針對違規竹架看板抓得很凶，改用鐵架搭建，費用大增，有鑑於今年選情，他的看板依然搭好搭滿，數量不敢少。

首次參選的南市第一選區民進黨新人王宣貿也說，原本一塊竹架看板約6000元，改成鐵架後費用變成近2萬元；另外像便條紙文宣品，今年1月初選訂製時約5角，10月訂的時候一本竟漲到1元。他坦言，受到物價上漲影響，「負擔真的不小」，因此目前發放的競選小物，主要為平易近人、使用性高又經濟實惠，能廣發的氣球或便條紙。

資深議員分析，投入議員選舉，至少得花費800萬元，影響因素包含募款能力、該選區競爭程度、線上和線上投放的廣告比例等；此外，近來物價上漲，一片口罩從0.93元漲到1.8元，漲幅達1倍價格，預估選舉看板、文宣品等基本支出，會比以往增加2成，但還是「有多少錢就做多少事」，量力而為、花在刀口上比較重要。

有人感慨，現在選舉是「好野人才玩得起」，參選里長保證金要5萬元、直轄市議員20萬元、直轄市長150萬元，一般老百姓可能光繳保證金就繳不起，即便有理想、有抱負的人，沒錢就是萬萬不能，萬一不幸落選，保證金還不一定拿得回來。