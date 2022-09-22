74歲綜藝大姊大張小燕(小燕姐)近年雖淡出螢光幕，但仍會透過社群分享近況，今(22日)晚她本受邀觀看聶雲演的音樂劇，卻臨時因身體不適缺席，對此，她也親吐病況。

據《三立新聞網》報導，張小燕因有氣喘宿疾，所以每次換季時都很辛苦，而最近剛好適逢夏秋季節變化，她秋咳厲害，戴太久口罩會喘，所以只好忍痛缺席聶雲的音樂劇。

而之前已確診過的張小燕，笑稱自己有抗體，出門反而安心，而她去年5月曾發文向中央喊話「別再刁難！給我們疫苗」，被問到打第四劑疫苗了嗎？她沒多做回應。

主持風格溫馨幽默的張小燕，出道68年在電視、電影及舞台劇等領域都有出色成就，提攜演藝圈後輩也不遺餘力，對台灣演藝圈的影響力之大，被譽為台灣電視史百科全書，2019年更獲得金鐘獎「終身成就獎」肯定。

2018年在手上最後一個節目《小燕有約》停播後，張小燕也暫時休息，淡出螢光幕前，偶爾會透過社群分享近況，之前到徒弟黃子佼家中探往他的愛女，只見張小燕抱著黃玉米露出燦笑，畫面溫馨可愛。