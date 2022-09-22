今（22）日央行理監事會議決議，再度升息半碼，影響不動產市場甚鉅。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄今天指出，央行升息半碼，推升金融保險業買樓租金報酬率門檻到2.595％，預料將影響商用不動產與土地交易市場信心。

丁玟甄表示，全球央行持續升息抑制通貨膨脹，繼美國宣布基準利率上調3碼後，中央銀行今天再度宣布調升基準利率半碼（0.125個百分點），由1.5％上調至1.625％，以及提升存款準備率1碼，連續三季升息，也再次確信台灣將進入緩步升息循環，雖然升息腳步緩慢，但仍將影響商用不動產市場與住宅市場的信心，買方觀望態度將加濃厚。

據第一太平戴維斯今天公布的最新統計顯示，2022年前八月大型商用不動產交易金額，為935億元，比去年同期減少23％，特別是自8月起，受到美元升息、新台幣匯率走貶，以及台海情勢升溫等因素影響，交易放緩速度更加明顯；前八月土地交易累計為1,312億元，年減21％，比2020年的高點時期，同期交易規模減少將近900億元。

這也顯示，央行緊縮土建融資，以及抑制預售屋投機炒作的政策，已經影響建商購地動能，別是中小型建商。

丁玟甄分析，美國累計升息12碼，基準利率上調到3.00％至3.25％之間，房貸利率以及通貨膨脹高漲的雙重影響下，房市已出現降溫跡象。

台灣方面，國內物價相對穩定下，央行以穩定經濟為主軸，本次升息後，五大銀行平均購屋貸款利率將突破1.8％，大約是回到2016年的水準，升息幅度雖相對溫和，但透過調升存款準備率，持續緊縮放款，對於買賣雙方的心理層面影響深厚。

丁玟甄分析，今年下半年以來，商用不動產買方轉趨觀望，追價力道放緩，收益型產品的期望投報率提高，而美元持續升值、股匯市震盪以及台海情勢緊張，都影響投資型買方將資金投入不動產的速度。

以金融保險業為例，不動產投資門檻由年初的2.095％提高到2.595％，台北市市中心的標的幾乎很難達標，大幅限縮可購買的標的，而保險業在評估投資標的時，甚至將要求更高的投報率加碼，以因應未來一年的升息風險。

賣方方面，心態有逐步調整的態勢，開價雖沒有明顯修正，但在議價過程中，對於價格認知逐步貼近市場行情，這有助於交易的推進。