DHC深層卸粧油初雪限定版200ml魅力購物節特價660元。（DHC提供）

DHC深層卸粧油初雪限定版200ml魅力購物節特價660元。（DHC提供）

DHC微擺桌碗盤組，良子喵大盤。（DHC提供）

頂級保養DHC深層卸粧油在台灣默默銷售950萬瓶，今年10月還推出了初雪限定版。以手工摘採西班牙的青綠鮮嫩橄欖，將其壓榨萃取出橄欖精華油，並搭配迷迭香等植物成分，擁有親水基的特性，能徹底溶解彩粧，讓洗後的肌膚留下清爽、不油膩的膚觸。除了能徹底卸淨難卸的彩粧外，亦能清潔多餘的皮脂、老舊角質、毛孔中的髒污。

在卸粧的同時，其所含的各種植物精華成分，亦能溫柔呵護肌膚。日本平均每8秒銷售一瓶，台灣累計銷售亦突破950萬瓶，使用方法先以按壓深層卸粧油約兩次的份量於乾燥的手心，利用手掌的溫度使卸粧油變得稍微溫熱，然後按摩於全臉，使污垢浮出肌膚表面。待污垢浮出後，以清水徹底洗淨。使用深層卸粧油之後，易長面皰或油性膚質者可使用純欖蘆薈皂，針對敏感性膚質者，DHC建議使用柔顏潔面乳，其他膚質的人則可使用純欖滋養皂來洗臉。

因此粧彩較濃的人，最好先以沾滿深層卸粧油的化粧棉，將眼影、睫毛膏、口紅等重點部位卸除，再做使用。