綠媒的平行宇宙？花東地震在桃園震度為3級，卻爆發八德運動中心羽球館天花板坍塌意外。前立委郭正亮今(22日)在《踢批批開講》節目談此事，主持人許甫提到綠媒報導此事有如平行世界，郭強調，綠媒在電子報比較會平衡報導，紙版如報紙或有線電視則一面倒，否則八德羽球館新聞正常一定是放頭版頭。北台灣如新竹上網看新聞的人比較多，而南部則看紙版及有線電視較多，得到的訊息落差會非常大。

郭正亮表示，他們(綠媒)通常在電子報的時候，就會平衡報導，比如說八德羽球場(天花板)掉下來了，電子報的部分就有照片，然後民眾黨新竹市長候選人高虹安的說法也會出現在電子報。紙版(媒體)就一面倒，「你也知道，南部(鄉親)很多都是看紙版，他比較少上網嘛，可是新竹就個是比較不一樣的地方。」

「如果你從網路得到訊息，相對於你從有線電視得到訊息，從紙版的報紙得到訊息，那落差會非常大。」郭正亮指出，如果去看這陣子八德羽球場所連動出來的(輿論)：桃園這個執政是不是有問題啊？但紙版的綠媒跟有線電視的綠媒，你就幾乎看不到，但電子報有。

主持人許甫說，以為是紙版空間有限，所以相關當事人回應，不是我(媒體)喜歡的就不放了？郭正亮說：「確實如此，確實是這樣啊，可是以八德羽球場那個嚴重程度，一定是頭版頭啦！這個全世界都如此。你按照新聞規則，不然CNN幹嘛特別來做(報導)？不合理的是說你不能夠在紙媒跟有線電視看不到，這太不均衡了啦！為什麼北台灣你很難做文章？因為北台灣的人比較會看網路新聞，比例比較高啦。」