行政院今天宣布兩階段開放邊境，蔡英文總統今晚表示，政府會做好各項周全的準備。我們要持續提升施打疫苗接種率、確保快篩普及且容易取得，並儲備好抗病毒藥物，我們終於來到疫情的最後關頭，「現在，我們要全力重振觀光，刺激經濟，帶領台灣經濟大步發展！」

蔡英文在臉書表示，全球疫情趨緩，台灣前三劑疫苗接種覆蓋率超過七成，第一劑更超過九成，經過指揮中心與專家學者的綜合評估，我們準備要開始穩健解封邊境，恢復與國際間的交流。

她說，接下來，台灣入境居家檢疫措施，行政院今天宣布，將分兩階段開放：第一階段：維持3天居家檢疫＋4天自主防疫，檢疫處所則調整為1人1室，並取消PCR檢測，改以發放4劑快篩，從9月29日開始實施。

第二階段：經過一週觀察期後，我們將以0＋7為目標，也就是入境後，7天自主防疫，免隔離的措施，最快10／13實施。蔡英文承諾，穩健開放邊境的同時，政府也會做好各項周全的準備。

她強調，我們要持續提升施打疫苗接種率，並購買次世代疫苗。先前購買的次世代疫苗已經分批到貨，今天也有Novavax疫苗50.4萬劑到貨；此外，政府會持續確保快篩普及、容易取得，並儲備好抗病毒藥物，以及隨時掌握醫療量能，做好最周延的準備。

蔡英文指出，這兩年多來，我們經歷過一次次嚴峻的疫情挑戰，因為有全國人民的團結合作，我們終於來到疫情的最後關頭，我要深深感謝大家的配合努力。現在，我們要全力重振觀光，刺激經濟，帶領台灣經濟大步發展！「邊境穩健解封，邁向正常生活！」