日本央行（BOJ）22日宣布維持超低利率，堅持與全球緊縮貨幣潮背道而馳。日圓兌美元應聲貶破145日圓，刷新24年低點，迫使日本政府進場拋美元買日圓，這也是日本24年來首度干預匯市阻貶，日圓隨後強彈。

美日貨幣政策分歧進一步擴大，日圓兌美元匯價繼續下探，周四貶破145日圓價位，挫低至145.9兌1美元，創1998年來新低。

顧忌日本為出口導向經濟，日本政府與央行向來不輕易阻貶日圓，但日圓貶破145價位，終於逼得日本當局不得不出手。

日本副財相神田真人（Masato Kanda）周四證實政府的干預行動，進場拋售美元買日圓，這係自1998年來，首見日本政府買日圓阻貶。

日本的干預動作奏效，日圓匯價從24年低點145.9日圓兌1美元強彈，一度回升到140.31日圓。這也是2016年6月來，日圓兌美元單日高低價差最大紀錄。

日銀周四集會公布最新決策，繼續維持超寬鬆貨幣政策，短期利率停留在負0.1％，10年期公債殖利率目標堅持在零水位附近。

就在日銀發布決策聲明前幾個小時，美國聯準會（Fed）才宣布升息3碼力抗通膨，這係Fed今年來第三度升3碼，並暗示將繼續擴大升息。

反觀日銀總裁黑田東彥周四在會後記者會上強調，日本經濟復甦仍脆弱，薪資增幅尚不足以使通膨惡化，因此在可預見的將來，有必要維持超寬鬆貨幣政策。換言之，日銀暫無升息打算。

黑田總裁表示：「我們堅持寬鬆貨幣政策的立場暫時不會改變，有好一段時間不會升息。」

日本8月消費者物價指數（CPI）年增率觸及3％，雖是連續五個月超過央行的2％目標，但相較美國通膨年率高居8％之上溫和許多。

這也凸顯日本當局面臨進退維谷的困境，一方面想藉超低利率支撐步履蹣跚的經濟，另一方面又擔心日圓急貶推高進口成本。