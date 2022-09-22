國發會今（22）日表示，捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯所率領的訪問團一行11人，今天拜訪國發會，希望雙方未來能在文化、半導體、資安及防疫等領域能深化合作。

國發會發布新聞指出，主委龔明鑫接見捷克訪問團時表示，自去年10月訪歐返台後，已落實推動台捷簽署的MOU，包括太空、資安，並就半導體人才培育等多項領域合作，所設立2億美元中東歐投資基金也有所進展，10億美元的融資基金也已開始運作，可望促進台捷雙邊產業合作及投資。

龔明鑫指出，之前拜訪捷克時，很榮幸在參議院能和議員們座談，分享台灣經驗，這是個專屬於民主國家的殿堂。台灣與捷克共享相同民主價值，未來可推動觀光、電動車等其他領域合作，使雙邊交流更為密切，深化台捷友誼。

國發會指出，德拉霍斯主席表示，此行拜訪許多部會，自雙邊交流中獲益良多，十分感謝台灣的熱烈歡迎及接待，期待台捷雙方在文化、半導體、資安及防疫等領域能深化合作，也歡迎主委龔明鑫未來有機會再到訪捷克。