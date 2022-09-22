「2022臺泰產業鏈結高峰論壇」21日及22日在臺灣臺北及泰國曼谷雙現場熱絡開展，二日論壇活動吸引近400位臺灣及泰國跨產業的產、官、學、研界代表參與。隨疫情逐步解封，今年智慧城巿分項論壇更直接前進泰國，在泰國實體現場交流互動。

工業局表示，泰國是臺灣重要的經貿合作夥伴，為創造雙方多元且創新的合作空間，2017年起經濟部工業局秉持民間主導、政府支持原則，推動臺泰產業鏈結高峰論壇作為臺灣及泰國產業合作交流的平台。論壇由臺灣工業總會與泰國工總(FTI)主導，臺灣食品所及泰國食品院(NFI)籌辦，相關法人協辦，六年來聚焦雙方關注的食品生技、紡織、智慧城市及自動化等四大產業商機變化，尋求臺泰產業合作新機會，深化合作關係。

今年度的論壇重點在雙方合作領域的拓展及關係常態化。工業總會謝其嘉總召集人及泰國工總Mr. Kriengkrai Thiennukul會長的開幕致詞，一致肯定且看好臺泰產業未來多元合作。四大產業分項論壇，包含「食品生技」關注益生菌等保健食品產業之合作，「紡織」聚焦於優質紡織品發展及共同驗證推動，「智慧城市」著重在臺泰智慧城市示範園區建置及電動車發展，「自動化」則注重生產自動化及智慧機器人等面向的創新發展與交流，都將開展雙方產業更多實質具體的合作關係。

經濟部工業局副局長陳佩利詞時表示，過去幾年臺泰論壇已成功鏈結不同產業的合作，爾後的合作模式將更為聚焦。如9月初國內上銀科技與泰國泰德研究院的「TGI-HSG智慧自動化學院」揭牌，未來臺泰產業在智慧自動化人才培育及智慧機械方面將有更多元深入的合作。今年論壇活動共促成4項合作備忘錄的簽署，包含上銀科技與泰德研究院在精密傳動元件應用技術培訓場域及證照制度之合作；臺灣卡米爾與泰國Synergy Technology公司共同於泰國推動AI空氣污染應變平台解決方案，協助改善城市空氣品質；臺灣群邁通訊與泰國Synergy Technology公司共同開發泰國和東南亞智慧醫療與照護平台及AIoT解決方案；臺灣先進醫資與泰國Connect Dignosis公司合作將雲端醫療照護解決方案導入泰國150家基層醫療院所等。

臺泰產業鏈結高峰論壇已成為臺泰產業重要的互動對接平台，未來將持續推動雙方在產業趨勢議題、技術發展及市場商機上的交流合作，共同開創互利雙贏的友好經貿關係，攜手開拓亞太國際市場。