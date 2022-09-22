南投縣長選戰，不斷有黑函出現。針對多個綠營側翼臉書網頁大量放送不實訊息，國民黨南投縣長候選人許淑華今(22日)委由律師與競選總部發言人一同赴南投地檢署按鈴申告，就妨害名譽罪、選舉傳播不實罪及散布謠言意圖使人不當選等罪，提出告訴。許淑華認為，1450，敗德辱行！1450躲在當權者的保護傘下製造黑函，所以她委請律師正式提告1450。

許淑華22日在臉書粉專貼文表示，蟑螂喜歡躲在陰暗的角落啃食穢物，一旦位於明亮處，便沒命似的驚慌竄逃。1450也是，躲在當權者的保護傘下製造黑函，唯有以法律為工具提告1450，曝光其真實身分，才能還給我們乾淨和正義的生活空間。

許淑華接著強調，今天豔陽高照，適合消滅害蟲打掃環境，所以她委請律師正式提告1450。

立委呂玉玲留言表示，「這種惡質的陋習該適可而止了」；國民黨基隆市長候選人謝國樑表示：「支持！這種惡質攻擊一定要提告！」桃園市議員梁為超也說「支持提告」。

網友紛紛說，「讚。一定要的」、「早該如此了」、「告到底，端正社會風氣」、「把每個1450都揪出來，不要讓他們為所欲為的抹黑、抹紅別人」、「説得太好了，等改朝換代就全部下架，台灣不能忍受這些」、「消滅製造社會對立的網軍，制裁是消滅唯一的方法」、「支持提告！其實牠們以為躲在鍵盤後，就能胡作非為！讓台灣的亂源1450無所遁形，受到該有的法律制裁，好好教育他們為人之道，是全民共識。委員，加油！」