哇哉上課講師 陳譓如 形象照。（哇哉上課提供）

哇哉上課 無海綿插花 木枝固定法_用多餘的樹枝或花枝，就能代替盆花的插花架構。（哇哉上課提供）

哇哉上課 東方圓桌花_逢年過節家族團聚的中式圓餐桌上，插盆花時要特別注意高度，否則會擋住大家用餐聊天的視線。（哇哉上課提供）

線上學習平台「哇哉上課」攜手精品御用花藝 honeyDANIELS 丹尼爾花藝，全台獨家推出《honeyDANIELS 零基礎療癒花藝課》，零基礎即能完成15款花藝作品，學會20種花藝技法，並運用課程所學的技巧，打造2場大型餐桌佈置。歡慶新課上架，長達約8小時、共20個章節的線上影音課程，只要 4786元起。另可選擇含有獨家花材箱與花藝工具課程套組，學習花藝更輕鬆，打造充滿儀式感的精緻生活。

Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒表示：「在我們課前問卷調查中發現，許多人想透過花藝來點綴生活空間，增添美感。即使沒有接觸過，也想利用空餘時間學習。」加上現代日常生活的高壓，愈來愈多人重視生活品質，想在下班後或假日時間學插花紓壓放鬆，或在家中擺上一盆美麗的花，療癒身心靈。此外，在這斜槓已是必備能力的時代，不少人也想藉此開發新技能、投資自己，未來可以接案、創業，甚至成為專業花藝師。

哇哉上課便攜手 honeyDANIELS 丹尼爾花藝創辦人陳譓如開設《honeyDANIELS 零基礎療癒花藝課》。陳譓如將自身十餘年的花藝專業經驗與獨到的美學品味全部整合在課程裡。

長期受各大國際精品青睞、指定合作的「honeyDANIELS 丹尼爾花藝」由陳譓如2004年創辦，2011年於信義區貴婦百貨 BELLAVITA 寶麗廣塲開設旗艦店。

在這門線上課程中，陳譓如以淺顯易懂的教學方式，讓消費者就算沒有經驗，也能創造具有精品百貨氛圍的花藝作品，為生活注入高級時尚美感。

陳譓如也是從零基礎自學而來，因此更懂得初學者的需求。對她來說，花藝沒有絕對的公式，她以過來人親身經驗歸納出黃金比例原則，在這堂共約8小時的線上影音課程裡精華呈現。課程將花藝與「空間」、「生活」與「儀式感」連結，一次教會「15款花藝作品」、「20種花藝技法」，加上「5大配色技巧」、「2種大型餐桌佈置」，課程不僅有大師親自示範技巧、提供花藝相關知識，更依據生活情境、花束包裝的贈禮需求，解決各種疑難雜症，從基礎概念到實作應用一步步帶領入門，任何人都能親手做出高質感的花藝作品。

時尚設計師 Chloe Chen 說：「身為花藝新手的我，碰到困難都會向她請教。這次線上花藝課，有非常扎實的知識和技巧，更有私藏的花藝小撇步！」POP Radio聯播網台長 林書煒 表示：「即使我不懂花藝流派，也能在插花的時刻裡，找到五感安放的療癒感！推薦大家這堂「零基礎」都能上手的花藝課程，把家裡妝點得如同飯店般的高雅又美麗！」最懂享受生活的愛飯團團長 許心怡也力讚課程完全打中初學者心聲：「你以為是花藝麻瓜學不會的大師天生美感，也是自學花藝的她，完全有初學者的同理心，每一個化繁為簡原則方法，都來自她多年的親身試驗，心領神會。」

時尚觀點自媒體人 凱特王也心動不已：「2019年跟 honeyDANIELS 合作過一次，在現場看老師示範花束、花圈的製作後就特別羨慕能有這樣的巧手。得知老師開課了，興奮的不得了。期待自己上完課，也可以在節日裡裝扮餐桌、客廳，營造生活趣味，增添幸福氣息。」

歡慶新課上架，哇哉上課《honeyDANIELS 零基礎療癒花藝課》特別提供學員不同的獨家花材與工具優惠套組，可以依照自己的需求選擇，沒有經驗的新手可以學習更順暢不卡關，有經驗的好手可以擁有 honeyDANIELS 精選花材與工具組合，並跟著課程讓作品質感更提升。