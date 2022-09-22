心煩意亂的普丁總統（Vladimir Putin）正試圖加強對平民的打擊力道，一段畫面拍下，俄軍在東部頓內茨克州（Donetsk）祭出數百枚「死亡流星雨」攻擊，即一種超過攝氏2400度超高溫熱溶劑炸彈(thermite bomb)，足以熔化鋼筋水泥。

Ozerne village, Donetsk region. Ukraine.



This is horrible. pic.twitter.com/RbX9AF3SeG — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 20, 2022

英國《太陽報》（The Sun）報導，烏克蘭議員赫雷舒克(Roman Hryshchuk)日前在推特公布一段俄軍殘暴行徑，嚇得直呼「太可怕了」。透過無人機鏡頭，短短12秒影片記錄下，位於頓內茨克州的村莊奧澤爾涅(Ozerne)，一枚枚星光熠熠、尾巴時不時竄出濃煙的光點從天而降，驚豔場景背後卻暗藏致命殺機，足以讓整座城市陷入火海。據悉這是俄軍暴行的鐵證之一，化學武器熱溶劑炸彈(thermite bomb)燃燒溫度逼近攝氏2400度，能夠燒熔鋼鐵或混泥土，若碰到皮膚後果不堪設想。

烏國軍事中心專家表示，雖然此類武器對打擊目標發揮有限，優勢是影響範圍超乎預期。作為防禦戰略的一部分，俄軍能從陸地以BM-21「冰雹」火箭炮（BM-21 Grad）或BM-30「龍捲風」火箭炮(BM-30 Smerch)發射燃燒彈，可能導致毀滅性傷害。

普丁昨天才下令局部動員，預計徵召30萬名預備役公民參戰，導致境內出現逃難潮，內、外混亂局面使烏軍有機可乘。本週，烏軍再宣布取得突破性進展，並守住橫跨奧斯基爾河(Oskil River)一帶天然屏障。