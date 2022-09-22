中央銀行22日第三季理監事會議後，宣布升息半碼，為繼今年3月、6月升息之後的第三次升息。滙豐銀行隨即發布市場評論，認為此次升息及幅度已經普遍在市場的預期之中，但投資人應關注央行升息之後的市場變化。

滙豐銀行指出，8月底主計總處公布8月物價調查結果，通膨已降至2.66％，顯示台灣的通膨壓力並沒有像歐美那麼嚴重，但為了防止輸入性通膨持續造成民眾通膨預期心理，央行還是決定升息半碼。

滙豐銀行對於台灣今、明年的經濟成長預測，分別為3.2％、2.2％，估值均低於央行、主計總處及國內主要經濟研究機構的預測。

滙豐預測美國政策利率將於明年初上升至4.50～4.75％，從這次升息一直到明年，估測仍有數次升息的機會，亞洲各國央行已有繼續升息的可能，只是在全球經濟情勢不確定性高的情況下，台灣央行勢必會繼續在顧及經濟成長、台美利差擴大問題等層面，進行艱難的決策。