【立綱氣象報報】日夜溫差達10度 早出晚歸騎車保暖│中視晚間氣象 20220922

受到東北風影響，近日的天氣轉涼，各地早晚溫差大，氣象局表示，目前太平洋面上有兩個熱帶性低氣壓，明（23）日可能接連成颱，分別為第15、16號颱風塔拉斯、諾盧，周六熱帶性低氣壓最靠近台灣時，受到環流水氣影響，北部要慎防大雨。氣象主播戴立綱表示，到周休為止，台灣應該會是「西晴東雨」的天氣。

氣象局指出，明日台灣附近仍吹東北風，早晚溫差大，感受稍有涼意，高低溫介於20至33度間，白天各地天氣穩定晴到多雲，但午後南部及中部山區有零星陣雨，要特別注意的是，明晚開始到周休假期水氣增加，北部、東半部降雨機率提高，基隆北海岸、大台北山區及東北部有明顯降雨，彰化至苗栗沿海空曠地區將有8至9級強陣風。

氣象局指出，明晚開始到周休假期水氣增加，北部、東半部降雨機率提高。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局預報員黃恩鴻表示，目前洋面上有兩個熱帶性低氣壓，位於日本南方海面的TD18，發展環境較差，將朝日本方向移動；菲律賓東方海面的TD19結構較扎實，且環境有利發展，未來朝西往呂宋島前進，兩者有機會在明日同時成颱，但其路徑對台灣皆無直接影響。

目前洋面上有兩個熱帶性低氣壓，氣象局預估明（23）日皆有機會成颱。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，周五（9/23）晚上東北風增強，2000公尺以上高山的溫度都在10度以下，各地日夜溫差達10度以上，近海風浪會由中浪轉大浪，東半部有短暫陣雨，西半部一直到周休假期都是晴朗的好天氣。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，熱帶性低氣壓TD19周末最接近台灣時，預期會和東北風聯手，帶進水氣，台北、基隆、宜蘭在周六（9/24）時雨勢較大，而中南部躲在山後，不會受到太大影響。