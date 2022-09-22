The Standard Grill 餐廳擁有舒適的用餐氛圍同時也提供特色調酒及多款紅白酒。（The Standard Grill 提供）（後不開車，安全有保障。）

亞洲第一家 The Standard Grill 餐廳，由頑童Jaime Hayon與The Standard團隊操刀設計將紐約肉將紐約肉庫區的時尚風潮搬到曼谷。（The Standard Grill 提供）

The Standard Grill 澳洲AP頂級穀飼羊排佐綠胡椒酸豆橄欖醬汁。（The Standard Grill 提供）

在紐約備受喜愛的燒烤餐廳The Standard Grill，於泰國曼谷新開分店。 這間特色新餐廳位於指標性的The Standard， Bangkok Mahanakhon酒店五樓，每日上午11：30至晚上10：30期間供應午餐和晚餐。此餐廳將傳承紐約肉庫區第一間The Standard Grill餐廳的靈魂，融合呈現傳統牛排館經典特色和新美式風味的創新菜餚。

作為美國本店外亞洲第一間The Standard Grill餐廳，它將與紐約姐妹店一樣，以頂級的食材為品位非凡的食客送上饕餮盛宴。餐廳提供各種以優質食材打造的經典美式佳餚，包括：和牛肉漢堡配鵝肝醬、Jamón Joselito 火腿肉、太陽蛋及自製奶油麵包鮮奶油、楓糖漿抹鬆餅等。此餐廳也提供當地特色的經典菜餚，如：藍蟹肉煎蛋配辣味雞蛋麵、炭烤肉串配糯米飯和羅望子辣椒醬、棕櫚焦糖椰香風味黑糯米飯等。

The Standard Grill餐廳擁有舒適的用餐氛圍，鼓勵旅客們與隔壁鄰近桌「串門子」，提供單點及全日供應的豐富菜單，將商務與用餐樂趣融為一體。 不論旅客前來的目的是商務差旅，還是渡假漫遊或是用餐聚會，都可以在這裡大飽口福，享用燃木火爐中烹製令人垂延三尺的美味肉食、手工製作的義大利麵、新鮮捕撈的魚貨或是鬆脆的奶油蛋白甜餅、巴斯克起司乳酪蛋糕…等讓人心滿意足的精緻甜品。 The Standard Grill的廚師們在用餐時，也會將凱撒沙拉、牛肉韃靼、酸橘汁腌魚和手切全肋排等，以特製的大理石木推車送至餐桌邊服務，增加餐桌上豐富有趣的互動。同時也將提供以1920年代的泰國和禁酒時期的紐約為靈感的系列經典調酒和多款紅白酒。

設計師與藝術家Jaime Hayon同The Standard品牌設計團隊合作，一起監督餐廳內的設計工作。 他們借鑒了品牌的歷史元素，包括重新詮釋了紐約The Standard Grill餐廳標誌性用一分錢鋪成的「便士地板(penny floors)」。 食客們可以選擇於戶外充滿綠意、點綴著藤編傢俱的環境中享用誘人美食，或是步入室內，在時髦的酒吧和溫馨的餐環境中感受來自紐約的活力。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障